كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند.. شخص متعافى من كورونا يحث ووهان على مواصلة القتال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سائق سيارة أجرة تايلاندية تعافى من فيروس كورونا الجديد بعد إصابته من السياح الصينيين، اليوم الأربعاء، إنه يريد تشجيع مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس، على مواصلة مكافحته.

وأضاف السائق البالغ من العمر 50 عامًا، والذي كان يرتدي قناعًا جراحيًا لإخفاء هويته في مؤتمر صحفي: "لقد شاهدت الأخبار كل يوم من غرفتي في الحجر الصحي وأرسل دعمي إلى ووهان"، كما أوردت وكالة "رويترز".

ووفقًا لوكالة "رويترز"، ذكر السائق وهو يخرج من المستشفى: "حتى أستطيع أن أهزمه.. أنتم تستطيعون أيضًا".

كما قال السائق: "عندما اكتشفت أنني مصاب بالفيروس، بكيت لأن عليّ رعاية أسرتي. لكن ليس لدي شعور سيء ضد السياح أو الصينيين. أنا أقود سيارة أجرة، والسياح هم أكل لقمتي."

فحص السائق نفسه في المستشفى بعد السعال الشديد. تم التعرف عليه كأول حالة انتقال للإنسان من تايلاند في 31 يناير.

مع 25 حالة، كانت تايلاند مصابة بعدوى فيروسية أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين. تعافى تسعة أشخاص و 16 مريضاً يعالجون. قتل الفيروس حوالي 500 شخص، جميعهم تقريباً في الصين.

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استقبلت تايلاند حوالى 11 مليون سائح من الصين العام الماضي.

أثنى الأطباء على السائق لإيقافه العمل والإبلاغ عن نفسه بمجرد مرضه. وقد اختبرت عائلته جميعها سلبية للفيروس.

وقد أكدت تايلاند، إصابة 6 حالات جديدة، تايلانديين وصينيين بفيروس كورونا الجديد، يوم الثلاثاء، ليصل المجموع إلى 25 حالة، وهو أعلى رقم خارج الصين، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

ومن بين التايلانديين الأربعة زوجين زاروا اليابان وسائقين قاموا بنقل ركاب صينيين في تايلاند، حسبما صرح سواناشاي واتانايانشاروكاي، المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، للصحفيين.

وقال سواناشاي، إنه لم يتضح ما إذا كان الزوجان مصابين بالفيروس في اليابان أم بعد عودتهما.

وكان أحد السائقين التايلانديين المصابين، وهو يبلغ من العمر 70 عامًا، مصابًا بالسل وتم نقله إلى مستشفى حكومي من مستشفى خاص يوم الاثنين، وكانت حالته أسوأ من الآخرين.