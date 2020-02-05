كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تجهزعَبارة لاستخدامها كحجر صحي مع انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعد الجيش الياباني عبارة لاستخدامها كسفينة للحجر يمكن أن تضم مئات من حالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا مع ارتفاع عدد المصابين في البلاد.

وتم إرساء السفينة "هاكو" البالغة 17000 طن في قاعدة "يوكوسوكا" البحرية بالقرب من طوكيو، والتي تعد أيضًا الميناء الرئيسي لشركة "رونالد ريجين" التابعة للبحرية الأمريكية. وإذا تم تشغيلها، فستستقبل السفينة في البداية ما يصل إلى 94 شخصًا، ولكن يمكنها استيعاب أكثر من ذلك. وفقًا لرويترز.

وصرح مسؤول في قوة الدفاع الذاتي اليابانية لرويترز "يمكن لحوالي 300 شخص العيش بشكل مريح على متن السفينة، وتبلغ طاقتها القصوى 500 شخص رغم أن ذلك سيعني طوابير للحمامات والمرافق الأخرى".

وتأتي الاستعدادات على متن السفينة "هاكو" في الوقت الذي وضعت فيه السلطات الصحية أكثر من 3500 شخص على الحجر الصحي لمدة أسبوعين على متن سفينة سياحية مثبتة قبالة اليابان بعد أن أكد مسؤولو الصحة أن 10 أشخاص على متن السفينة قد ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي وكانت هناك حالات أخرى ممكنة.

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وقدمت الحكومة اليابانية انتقادات بأنها كانت بطيئة للغاية في الاستجابة للأزمة الصحية. على عكس البلدان الأخرى، لم تقم اليابان بعد بفرض الحجر الصحي على الأشخاص الذين يحملون فيروس كورونا، بما في ذلك اليابانيون العائدون على متن رحلات الإجلاء من ووهان بوسط الصين حيث بدأ الوباء.

ويوجد في اليابان 33 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، بما في ذلك 17 شخصًا كانوا في ووهان، و10 حالات على متن سفينة سياحية.

ومنذ يوم السبت، رفضت اليابان دخول الأجانب الموجودين في مقاطعة هوبي، حيث يقع ووهان، وقد توسع الحظر ليشمل أجزاء أخرى من الصين.

وأعلن مسؤول الدفاع الياباني أن الأشخاص الذين سيتم عزلهم على الحجر الصحي على متن السفينة "هاكو" سوف يقتصرون على الأحياء لمدة 10 أيام وسيتم تزويدهم بجهاز كمبيوتر لوحي وواي فاي لمساعدتهم على قضاء الوقت. وأضاف أنه سيتم تزويد كل غرفة بلوازم الاستحمام والضروريات الأخرى أثناء إقامتهم، مع تقديم وجبات الطعام إلى غرفهم.