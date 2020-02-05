كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تسلم منظومة صواريخ إس 400 إلى الهند بنهاية 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ روسيا في تسليم منظومة الصواريخ أرض-جو إس 400 إلى الهند بحلول نهاية عام 2021، كما نقلت وكالة ريا نوفوستي، اليوم الاربعاء، عن مسؤول روسي.

وقعت الهند صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لصواريخ إس 400 في عام 2018، مما أثار تحذيرات من الولايات المتحدة بأن مثل هذا الاستحواذ سيؤدي إلى فرض عقوبات كجزء من برنامج أوسع ضد روسيا.

ووفقًا لـ"ريا"، قال نائب مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون الفني العسكري، فلاديمير دروجوف، في معرض الدفاع 2020 في لكناو، الهند: "يتم تنفيذ العقد في الموعد المحدد. الشحنة الأولى ستنتهي بنهاية عام 2021، حسبماأوردت وكالة "رويترز".

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في نوفمبر، استشهدت الوكالة ذاتها بالمدير العام لمصدر الأسلحة الروسي روسوبورونكسبورت، ألكسندر ميخيف، كما يقول التسليم سيبدأ في سبتمبر 2021.

وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة روستك الحكومية، سيرجي تشيمزوف، ايوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، أن روسيا ستفي بعقدها بشأن تسليم أنظمة صواريخ إس 400 إلى الهند في العام 2025 حيث تلقت بالفعل الدفعة المقدمة الأولى.

وقال "تشيمزوف" للصحفيين في معرض في دبي: "تم إجراء الدفعة المقدمة. لا أريد تحديد الرقم الدقيق، لكننا تلقينا الدفعة المقدمة. لقد أطلقنا بالفعل الإنتاج، والعمل جارٍ، وسيتم تنفيذ كل شيء وفقًا للجدول الزمني. يجب أن يتمم العقد في عام 2025".