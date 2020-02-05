كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كردستان العراق تتفق مع بغداد على نصيبها في ميزانية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن حكومة العراق ومنطقة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي توصلت إلى إتفاق بشأن مساهمة أربيل في الميزانية الاتحادية لعام 2020.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث، جوتيار عادل، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان قوله إن الصفقة تشمل نقل 250 ألف برميل يوميًا من المنطقة المنتجة للنفط إلى الميزانية الوطنية للعراق. وميزانية العراق الفيدرالية 2020 قيد المناقشة حاليًا في البرلمان.

وكان من المتوقع أن تبلغ ميزانية العام الماضي، التي شملت مساهمة إقليم كردستان، 133 تريليون دينار (112 مليار دولار) على أساس صادرات النفط البالغة 3.88 مليون برميل يوميًا بسعر 56 دولارًا للبرميل.

وفي الوقت الحالي، تبلغ صادرات حكومة إقليم كردستان حوالي 400000، إلى 500000، برميل يوميًا.

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وتضمنت ميزانية 2019 دفع رواتب البيشمركة، وهي القوة العسكرية للمنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وهي خطوة ساعدت في تخفيف التوتر بين بغداد واربيل.

وأعلن مسؤولون أكراد أنهم سينتظرون حتى يشكل محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء المكلف حكومة جديدة قبل البدء في تحويل عائدات النفط إلى شركة سومو الوطنية الحكومية على النحو المتفق عليه.

وأضاف عادل، أن التحويل سيبدأ عندما تبدأ بغداد في الوفاء بالتزاماتها ولا يوجد نصيب كردي ثابت في ميزانية البلاد.

ويجب على علاوي تشكيل حكومة جديدة في غضون شهر ومواجهة تصويت بالثقة في البرلمان.