كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج.. "كاثي باسيفيك" تطلب من موظفيها أخذ إجازة غير مدفوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت شركة كاثي باسيفيك إيروايز المحدودة في هونج كونج من جميع موظفيها البالغ عددهم 27000 موظف الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أسابيع في الأشهر المقبلة حيث تكافح انخفاض الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما أعلنت الشركة، اليوم الاربعاء.

وقالت "كاثي"، في بيان: "اليوم، نناشد جميع الموظفين للمشاركة في نظام الإجازات الخاصة، والذي سيسري من 1 مارس ويستمر حتى 30 يونيو. سيكون لجميع الموظفين خيار أخذ ثلاثة أسابيع من الإجازة غير مدفوعة الأجر في هذه الفترة."

وأوضحت متحدثة، أن الإجازة ليست إلزامية، لكنها مشجعة.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، في وقت سابق، تسجيل فيديو من الرئيس التنفيذي لشركة كاثي أوجستس تانج يناشد الموظفين للمساعدة في الحصول على الإجازة.

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في مذكرة للعملاء، قدر محللو جيفريز أن شركة الطيران ستعلن عن خسائر في النصف الأول من عام 2020 قبل أن تعود إلى ربح في النصف الثاني، على افتراض ارتداد حركة المرور كما فعلت مع وباء السارس 2003.

وتخطط شركة طيران كاثي باسيفيك المحدودة في هونج كونج لخفض 30 ٪ من طاقتها العالمية على المدى القصير، بما في ذلك 90 ٪ من الطاقة للبر الرئيسي للصين حيث تتصارع مع انخفاض حاد في الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، حسبما صرح الرئيس التنفيذي للشركة، يوم الثلاثاء.

وقال أوجستوس تانج، الرئيس التنفيذي لشركة كاثي، في مذكرة للموظفين الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز": "سنراقب الموقف عن كثب ونتكيف معه".

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أولاً، إن تخفيضات القدرة الاستيعابية مخطط لها.