كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان تعلق دخول المواطنين الصينيين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت حكومة تايوان، اليوم الأربعاء أنها ستعلق دخول جميع المواطنين الصينيين الذين يعيشون في الصين القارية بدءً من يوم الخميس للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال مركز القيادة، في بيان صحفي: "تم فرض حظر جديد واسع النطاق على المواطنين الصينيين بسبب خطورة الوباء في الصين والتبادلات الوثيقة مع بلادنا"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

في الواقع، أوقفت تايوان بالفعل دخول معظم المواطنين الصينيين، لكن هذا الحظر، الذي أعلنه مركز قيادة الوباء المركزي، يمتد من هذا التقييد.

لقد أبلغت تايوان عن 11 حالة إصابة بالفيروس فقط ، مقارنة بأكثر من 24000 حالة في الصين ، وقد تحركت حكومة تايوان لمنعه من الانتشار أكثر في الجزيرة ، بما في ذلك تشديد شروط الدخول.

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وقالت تايوان هذا الأسبوع، أيضًا، إنها ستحظر دخول الأجانب من الجزيرة الذين كانوا في الصين خلال الـ 14 يومًا الماضية، رغم أنها استبعدت هونج كونج وماكاو.

وقد ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، في الصين إلى 490 حالة وفاة، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" نقلا عن الحكومة الصينية، بعد وفاة 65 حالة جديدة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.