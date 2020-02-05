محمد الجم يكتوي بنار الفراق.. الموت يخطف منه والدته

خطف الموت والدة الفنان المغربي، محمد الجم، الذي توفي في ساعات متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء.
وأعلنت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، خبر وفاة والدة الممثل محمد الجم، إذ نشرت على صفحتها في الفايسبوك، أمس الثلاثاء، منشورا لنعيها.
وجاء في المنشور: “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا داخل النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وفاة المشمولة برحمة الله والدة الفنان الكبير محمد الجم رئيس فرع الرباط وعضو المجلس المركزي للنقابة”.
وأصاف المنشور: “وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم المكتب الوطني آصالة عنه ونيابة عن كل أعضاء النقابة بخالص العزاء لزميلنا وأستاذنا الفنان محمد الجم، والعائلة الكريمة، راجين من الله القدير أن يتولى الفقيدة برحمته الواسعة “وأن يبعثها مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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