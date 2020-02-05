بسبب عباراة “الأبقار المقدسة”..”حرب” ميسي وأبيدال تجتاح وسائل الإعلام الدولية

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على “الحرب الكلامية” التي اندلعت بين ميسي وأبيدال، عقب التصريحات الأخيرة لأبيدال، والتي هاجم من خلالها بعض اللاعبين، واتهمهم بالتهاون.

ووصفت كبريات الصحف العالمية الخلاف بين ميسي وأبيدال بـ” الحرب” و”الأزمة” مبرزة أنه الموضوع الذي يشغل بال مكونات الفريق الكتلاني خلال الطرفية الراهنة.

وعنونت صحيفة “دايلي” البريطالي مقالها بـ “الحرب الأهلية” داخل برشلونة، من جهتها “ذا صن” تلاعبت بالكلمات للحديث عن الموضوع من خلال استعمال عباراة “شجار البار” للحديث عن الأزمة، أما “لاغازيتا ديلو سبورت” الايطالية فقد عنونت مقالها بـ” ميسي في مواجهة أبيدال.. ارتفاع الضغط داخل برشلونة”.

وانزعج ميسي من اتهام أبيدال للاعبين واستعمال مفردات من قبيل”اللاعبين” و”مستودع الملابس” والأبقار المقدسة” والتي اعتبرها اتهامات له ولصديقه سواريز.