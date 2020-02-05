حالة انتحار جديدة في مدينة طنجة.. شاب يرمي بنفسه من سطح منزله

شهدت مدينة طنجة، أمس الثلاثاء، حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم شخص على رمي نفسه من سطح منزل عائلته، الموجود في حي “بن ديبان”.
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الهالك، البالغ من العمر 18 سنة، رمى بنفسه من الطابق الثالث لمنزله في ظروف غامضة، ورجح مقربون منه أن يكون سبب انتحاره راجع إلى مشاكل اجتماعية كان يعيشها قيد حياته.
ونقلت سيارة الاسعاف جثة الهالك، إلى مستشفى محمد الخامس، فيما باشرت المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية اللازمة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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