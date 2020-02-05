بني ملال.. أستاذ يتعرض لاعتداء بقنينة زجاجية داخل مدرسة ونقابة تطالب بتوفير الأمن

تعرض أستاذ في المدرسة المستقلة أولاد أمبارك، ضواحي بني ملال، أول أمس الاثنين، لإصابات متفاوتة الخطورة بواسطة قنينة زجاجية.
وحسب محمد الفروجي، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، فقد تعرض الأستاذ للاعتداء، بشكل مفاجئ، من طرف عشرينية داخل ساحة المدرسة بواسطة قنينة زجاجية.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه جرى نقل الأستاذ على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي ببني ملال، وهو يحمل جروحا، وندوبا على مستوى يده.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن المدرسة لا تتوفر على حراس أمن، ما يتسبب في دخول مجهولين إلى المؤسسة، وهو ما يشكل خطرا على أطر وتلاميذ المدرسة.
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