ميسي منزعج من تحميله مسؤولية كل ما يقع داخل برشلونة

كشف المعلق الإسباني خوانما كاستانيو إحساس ميسي بالانزعاج، عقب تدوينته المثيرة للجدل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي هاجم من خلالها إيريك أبيدال.

وشدد المتحدث ذاته على كون ميسي منزعج جدا من تحميله مسؤولية كل ما يقع داخل الفريق الكتلاني، خصوصا بعد تصريحات أبيدال الأخيرة، والتي اتهم من خلالها بعد اللاعبين بالتهاون.

وأوضح المصدر ذاته أن استعمال مصطلحات من قبيل “اللاعبين” و”مستودع الملابس” والأبقار المقدسة” فيها تلميحات لميسي، وهو ما أشار إليه من خلال تصريحات ليومية “سبورت”.

وجاءت تصريحات أبيدال في معرض إجابته عن سؤال حول ما يزعجه أكثر داخل “البارصا” وموقفه من اللاعبين تجاه المدرب إنريستو فالفيردي.