تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لمرضى السرطان.. مصاب بالسرطان يحتج أمام وزارة الصحة

تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لمرضى السرطان، الذي يصادف، أمس الثلاثاء، احتج إسماعيل حميش، أحد المصابين بمرض السرطان، من الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أمام مقر وزارة الصحة في الرباط.
وقال إسماعيل حميش، في بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن مرضى السرطان يعانون الاهمال من طرف الجهات المعنية.
وطالب حميش، الذي يحظى بشعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بما أسماه حقوق “مرضى السرطان على وزارة الصحة”، كما طلب مقابلة الوزير المسؤول عن القطاع، لإطلاعه على معاناة مرضى السرطان.
وأمام مطلب مجانية العلاج، لفائدة مرضى السرطان بجميع فئاتهم، أفاد وزير الصحة، خالد آيت طالب، قبل أسابيع، بأن “المطلوب بالنسبة إلى هؤلاء المرضى ليس مجانية العلاج، بل التغطية الصحية الشاملة”.
وأضاف خالد آيت الطالب: “عندما نتحدث عن مجانية العلاج لمرضى السرطان، يجب أن نحدد عن أي مجانية نتحدث، هل مجانية الأدوية، أم التحاليل، أم الأشعة، أم العمليات الجراحية؟”، مشيرا إلى أن ذلك “يثقل داخل المنظومة الصحية”.
وأورد المسؤول الحكومي، أن “داء السرطان يعرف تطوراً كبيراً، وإذا قامت وزارة الصحة بأي بروتوكول اليوم، قد تظهر مستجدات أخرى مع الوقت”.
ويرى وزير الصحة، أنه “يتعين إدماج الأدوية في التغطية الصحية الشاملة، والبحث عن طريقة تعوض فيها أدوية السرطان، التي لا تدخل في التغطية الصحية”.
يشار إلى أن الآلاف من المغاربة، وقعوا على عريضة يرتقب توجيهها إلى الحكومة لمطالبتها بالتكفل بجميع مصاريف علاج مرضى السرطان، عبر إحداث صندوق لدعم هذه الشريحة.
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