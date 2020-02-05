طقس الأربعاء.. بارد في المرتفعات مع سحب ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء، باردة فوق المرتفعات، كما ستعرف درجات الحرارة ارتفاعا جنوب ووسط البلاد.

وستتشكل بعض السحب المنخفضة الكثيفة غرب الواجهة المتوسطية، قد تعطي قطرات مطرية جد خفيفة، مع تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة ستهم خلال الصباح والليل سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وكذلك الواجهة المتوسطية.

فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فضلا عن زوابع رملية محلية ستهم الأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، بينما ستكون ضعيفة وجنوبية-شرقية بالأقاليم الجنوبية ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس و الريف، وما بين 05 و 11 درجات بكل من المنطقة الشرقية، الشمال والجنوبي-الشرقي، وما بين 10 و 15 درجة في الوسط، وستكون ما بين 14 و 18 درجة بالجنوب. أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 15 و 20 درجة بالأطلس والواجهة المتوسطية، وما بين 20 و 25 درجة بسواحل المحيط الأطلسي والمنطقة الشرقية، وما بين 24 و 30 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 30 و 36 درجة بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.