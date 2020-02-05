إخلاء منزل عائلة أبو كشك في اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت قوات كبيرة من الشرطة الطرق المؤدية إلى منزل عائلة أبو كشك في مدينة اللد، صباح اليوم الأربعاء، تمهيدا لإخلائه من سكانه وهدمه.

وقامت الشرطة بحماية جرافات الهدم المتوجهة إلى هناك وطوقت المنزل والأحياء المجاورة، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إلى المنزل، ومنعت دخول أي أحد.

وقال صاحب منزل مهدد بالهدم، توفيق أبو كشك، لـ"عرب 48" إنه "لا يوجد من يساندنا في هذه اللحظات، نحن الآن أمام مئات من أفراد الشرطة والجرافات على بعد أمتار من المنزل، نواجه الهدم والتشريد أمام أعيننا، وأطفالنا ينتظرون جانبا في هذا البرد القارس".

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وأضاف أن "السلطات مصرة على تنفيذ الهدم، لا يريدون التفاوض، والمحامي الموكل بالقضية لا يجيب على الهاتف، نحاول التواصل معه، ولكن دون جدوى".

وختم أبو كشك بالقول إنه "لا خيار أمامنا غير أن نبقى الآن في العراء وفي الشارع وسط هذا الطقس والأجواء الباردة. أين نذهب بأطفالنا الذين يعانون من هذا الكابوس منذ أعوام. سنحاول الصمود، ولكننا وحيدون الآن".

وتنوي السلطات هدم بيوت الحي التي تأوي نحو 100 نفر، إذ تقطن في فيها 7 أسر غالبيتها من الأطفال والنساء، في منازل ورثوها عن والدهم.