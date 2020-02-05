شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تؤكد شفاء طفل أصيب بفيروس «كورونا» والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020 ذكرت وزارة الصحة الماليزية في بيان، اليوم (الأربعاء)، أن طفلاً كان قد تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا الجديد في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، شفي من الفيروس وتم السماح له بالخروج من المستشفى.

وبينت الوزارة في بيان وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أنه تم إخضاع الطفل (صيني الجنسية) لفحوصات وأثبتت شفاءه من الإصابة بالفيروس.

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