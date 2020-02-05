وفاة سفير السعودية لدى نيجيريا

الأربعاء 5 فبراير 2020

نعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بوسطجي.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية نعت فيه السفير نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية بالرياض وكل فروعها في المملكة، وجميع ممثليات المملكة بالخارج، كما أشار البيان إلى إخلاص الراحل في خدمة وطنه وقيادته.

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وقال مصدر: "نحن الآن في المستشفى، حيث نقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى المملكة العربية السعودية"، وفقاً لروسيا اليوم.

ولفت إلى أن بوسطجي، 60 عاما، عاد يوم الأحد من المملكة إلى نيجيريا، وكان يخطط لمباشرة عمله أمس الثلاثاء، لكن وافته المنية في منزله.

والدبلوماسي السعودي الراحل دبلوماسي مخضرم، التحق بالعمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين لندن وبرلين وعواصم أخرى.