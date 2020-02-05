الزعتر: عقلية تركيا السياسية تتصرف في سوريا وكأنها تابعة لها

الأربعاء 5 فبراير 2020

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن العقلية السياسية في تركيا تحاول أن تتصرف في سوريا وكأنها دولة تابعة لها.



وأضاف أن هذا ما نشاهده في طريقة تصريحات أردوغان والذي يطالب القوات الحكومية السورية بالانسحاب إلى ما وراء خطوط نقاط المراقبة التركية بحلول نهاية فبراير وإلا سيتصرف على حد قوله.

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وتابع، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، شباط 05، 2020: التهديدات التي تطلقها تركيا على لسان أردوغان تجاه سوريا هو نتاج لحالة الصمت العربي في الدفاع عن السيادة العربية.

وختم باقول: اليوم مطالب من الجامعة العربية أن تتحرك وتتخذ خطوات موسعة في الملف السوري والحفاظ على السيادة السورية العربية