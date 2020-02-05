أطباء وأخصائيون في علم الفيروسات من روسيا يصلون إلى ووهان الصينية

الأربعاء 5 فبراير 2020

أرسلت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، واحدة من الطائرات العسكرية الخمس، التي خصصتها روسيا لإجلاء رعاياها من الصين، حيث وصلت الطائرة إلى مدينة ووهان، بؤرة فيروس "كورونا".



وطبقا لبيان صدر عن الوزارة الروسية، فقد غادرت الطائرة مطار المنطقة الشرقية العسكرية بروسيا إلى المدينة الصينية الموبوءة.

Advertisements

ولفتت إلى أنه تم إرسال أطباء عسكريين ومختصين في مجال علم الفيروسات، ومعدات الوقاية الشخصية وغيرها من الأدوات الطبية اللازمة لإجلاء الرعايا.

وسيتم الحجر على الرعايا الروس لمدة أسبوعين بعد وصولهم إلى روسيا، بهدف مراقبتهم والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس الخطير، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 490 شخصاً على الأقل، بينما بلغت حالات الإصابة الإجمالية في مقاطعة هوبي 16678 حالة.