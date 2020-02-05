رئيس وزراء السودان يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

الأربعاء 5 فبراير 2020

ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك سيشارك في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا؛ حيث سيلتقي بالمستشارة أنجيلا ميركل.



ونقل موقع "العين الإخبارية" عن المصادر أن وفداً رفيع المستوى يضم وزير الدفاع الفريق أول جمال عمر ومدير جهاز المخابرات الفريق جمال الدين عبدالمجيد سيرافق حمدوك في زيارته لألمانيا.

ويشارك الوفد السوداني برئاسة حمدوك في مؤتمر ميونخ للأمن، في دورته الـ56، والتي تنطلق في 13 فبراير/شباط الجاري.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء السوداني سيعقد على هامش أعمال المؤتمر عددا من اللقاءات مع نظرائه من الدول الأفريقية والعربية والأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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ويتصدر لقاءات حمدوك اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمناقشة عقد المؤتمر الاقتصادي بشأن السودان.

وسيعقد الوفد السوداني سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة والبنى التحتية.

ومن المقرر أن يناقش مؤتمر ميونخ للأمن السياسات الدولية والتحديات الأمنية على مستوى العالم بمشاركة عدد من الرؤساء ووزراء الخارجية ومديري أجهزة الأمن والمخابرات في العالم.

وعقدت النسخة الأولى من مؤتمر ميونخ للأمن في عام 1963 جنوب ألمانيا؛ حيث غالباً ما يركز على قضايا الأمن والتنافس الدولي والإرهاب.