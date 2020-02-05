نائبة ألمانية تتهم أردوغان بإرتكاب جرائم تهجير عرقي بسوريا

الأربعاء 5 فبراير 2020

اتهمت النائبة في البرلمان الألماني، إفريم زومر، نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بارتكاب تهجير عرقي للأكراد في شمال سوريا، مطالبة بوقف شامل لتصدير السلاح لأنقرة.



وقالت زومر في تصريحات نشرتها جريدة "تاغس شبيغل" الألمانية إن "نظام أردوغان يخطط لترحيل اللاجئين السوريين الفارين من القتال إلى منطقة شمال سوريا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقواعد القانونية الراسخة".

وأضافت النائبة "لا يجب أن تدعم الحكومة الألمانية المخطط التركي.. وأي تصرف آخر سيكون مشاركة في عملية تهجير عرقي جماعي تقوم به أنقرة بحق سكان شمال سوريا من الأكراد".

وأكدت أن "عملية التهجير الممنهج تعارض القانون الدولي وتُعد جريمة حرب"، مطالبة حكومة بلادها بوقف جميع صادرات الأسلحة لتركيا.

Advertisements

في سياق آخر، كشف تقرير لوحدة الأبحاث التابعة للبرلمان الألماني عن رغبة تركيا في إعادة توطين مليوني سوري بمنطقة شمال سوريا، بعد عملية عسكرية شنتها ضد القوات الكردية، العام الماضي.

التقرير الذي نشرت صحيفة تاغس شبيغل مقتطفات منه، وصف رغبة تركيا تلك بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي ما لم تكون له أسباب عسكرية وأمنية واضحة".

مستدركا "لكن الأسباب الأمنية في هذه الحالة غير موجودة؛ لأن القوات الكردية في شمال سوريا لم تهاجم تركيا أو تهدد أمنها".

ونبه إلى أن الحكومة الألمانية لا تمانع عودة السوريين لبلادهم، لكن لا بد أن تجري هذه العملية دون أي تأثير على التركيبة الديموغرافية في شمال سوريا.