شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة طبيب صيني لرؤية مولوده بعيدا عن "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

أجبر فيروس كورونا الجديد ، طبيبا صينيا على رؤية طفله حديث الولادة لاول مرة عبر مكالمة بالفيديو. والد الطفل، الطبيب بمستشفى في مدينة بويانغ بمقاطعة خنان، توجه -حسب التلفزيون الصيني- الى مدينة ووهان،مركز تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، في مقاطعة هوبي يوم 2 فبراير للمشاركة في جهود مكافحة الوباء.

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