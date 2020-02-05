شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل ٥ فلسطينيين من جنين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة فلسطينيين من محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في جنين أن جيش الاحتلال اعتقل محمود عرفات السعدي، وعزمي آياد حسنية، ومحمد عصري فياض من مخيم جنين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية.

في ذات السياق اعتقل جيش الاحتلال خليل محمد القرم من قرية جلقموس، وبراء توفيق محمود من قرية سيريس جنوب جنين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.