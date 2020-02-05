شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل ٥ فلسطينيين من جنين والان نبدء بالتفاصيل
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة فلسطينيين من محافظة جنين.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في جنين أن جيش الاحتلال اعتقل محمود عرفات السعدي، وعزمي آياد حسنية، ومحمد عصري فياض من مخيم جنين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية.
في ذات السياق اعتقل جيش الاحتلال خليل محمد القرم من قرية جلقموس، وبراء توفيق محمود من قرية سيريس جنوب جنين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل ٥ فلسطينيين من جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.