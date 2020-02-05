شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الاحتلال تطلق الرصاص على الصيادين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الصيادين الرصاص الحي وبخراطيم المياه، قبالة بحر مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه، وألحقت أضرارا بمركب على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين أضطروا للهروب إلى شاطئ البحر.

وتتعمد بحرية الاحتلال يومياً ملاحقة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، وتقوم باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قصفت بأربعة صواريخ فجر اليوم موقعاً غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.