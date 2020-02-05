حجر صحي بإيران للطلاب العراقيين العائدين من الصين

أعلنت العراق، الأربعاء، نقل طلابها المتواجدين بمدينة ووهان الصينية إلى طهران لإجراء فحوصات طبية لضمان عدم تعرضهم لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن عملية إجلاء الطلبة العراقيين (لم يحدد عددهم) المقيمين في مدينة ووهان الصينية مع عائلاتهم تمت بالتنسيق مع الجانب الإيراني، دون الإشارة إلى سبب حجزهم في طهران.

وأوضح الصحاف، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أنهم حال وصولهم إلى طهران، سيتم حجرهم صحياً مع عائلاتهم، واتخاذ الإجراءات الصحية من فحوصات وغيرها لضمان عدم تعرضهم لفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه في حال عدم ظهور أعراض الفيروس عليهم سيتم نقلهم إلى مطار بغداد عبر الخطوط الجوية العراقية.

وكان وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أعلن، أمس الثلاثاء، أن الطلبة العراقيين الموجودين في ووهان الصينية باتوا في طريقهم إلى بغداد، ولم يذكر أن حجرهم الصحي سيكون في طهران.

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فيما، قال جواد الموسوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان العراقي، الثلاثاء، إن 58 عراقياً سيصلون بعد ساعات إلى طهران عبر طائرة قادمة من الصين، مؤكداً أنه سيتم فحصهم من قبل فريق طبي عراقي.

وكان مجلس الوزراء العراقي ناقش، الثلاثاء، أوضاع الطلبة العراقيين وعائلاتهم في مدينة ووهان الصينية والإجراءات الاحترازية المتخذة لتأمين نقلهم، والتأكد التام من سلامتهم الصحية.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في حالة من الهلع بالعديد من الدول جراء تزايد أعداد الإصابة به في الصين وخاصة في معقل انتشاره بـ"ووهان" ما تسبب في نقل الدول جالياتها وطلابها من المدينة.

وأعلنت الصين عن انتشاره منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي إلا أنه معدلات انتشاره زاده منتصف الشهر الماضي حيث ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أعراض الإصابة به ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، وإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى قد ينتهي بالموت.

ووفقا لآخر أرقام رسمية معلنة، قضى فيروس كورونا على 490 شخصا وأصيب نحو 24324 آخرين في الصين، التي اكتشف فيها المرض ثم انتقل إلى أكثر من 25 دولة أخرى.