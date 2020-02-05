في ليلة "الاتحاد".. ترامب يفاجئ زوجة ضابط أمريكي بأفغانستان

فاجأ الرئيس دونالد ترامب، زوجة ضابط في الجيش الأمريكي، بإحضار زوجها من أفغانستان مباشرة إلى القاعة التي كان يُلقي فيها خطاب حالة الاتحاد.



وبدأ ترامب بتقديم إيمي ويليامز ونجليها، أمس الثلاثاء، متحدثا عن تضحياتهم كأسرة جندي يقاتل في أفغانستان، حسب موقع " ديلي كولر" الأمريكي.

وقال ترامب: "الحرب تضع عبئا ثقيلا على أسرنا العسكرية غير العادية؛ لا سيما الزوجات مثل إيمي ويليامز من فورت براج بولاية نورث كارولينا وطفليها إليانا 6 سنوات، ورولاند 3 سنوات".

وأضاف ترامب: "إيمي تساعد أسر العسكريين الآخرين. طوال الأشهر السبعة الماضية، ظل زوجها في أفغانستان. طفلاها لم يريا وجه والدهما منذ عدة أشهر. تضحيتك تتيح لجميع أفراد شعبنا أن يعيشوا في أمان وسلام ونريد أن نشكركم. شكرا لك إيمي".

وبينما كان الحضور يهتف ويصفق، بدأ ترامب بالكشف عن المفاجأة، متوجها بالحديث إلي إيمي : "هناك شيء آخر الليلة، لدينا مفاجأة خاصة للغاية. يسرني أن أبلغكم أن زوجك عاد من الجيش. إنه هنا معنا الليلة".

وتفاعل الحضور بالهتاف والتصفيق عندما تقدم الرقيب وليامز باحتضان زوجته وأطفاله المذهولين.

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حينها خاطبه ترامب بالقول: "مرحباً بك في وطنك رقيب ويليامز، شكرا جزيلا".

"مستطردا "كما يشهد العالم الليلة، فإن أمريكا هي أرض الأبطال".





وتنشر واشنطن حاليا نحو 13 ألف جندي في أفغانستان الغارقة في النزاع والفوضى منذ عقود.

ويتفاوت عدد القوات الأمريكية في أفغانستان حسب تناوب الجنود.

والعام الماضي، أعلن الرئيس ترامب اعتزامه خفض العدد الإجمالي لقواته في أفغانستان إلى 8600 مع إمكان مزيد من الخفض.

وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قام بزيارة مفاجئة لقاعدة باغرام، للاحتفال بعيد الشكر مع الجنود الأمريكيين، ولقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني.



