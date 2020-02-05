قصف إسرائيلي يستهدف موقعا لحماس بغزة

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وكالاتالأربعاء 2020/2/5 11:51 ص بتوقيت أبوظبي
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي سابق في غزة
أعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، استهدافه موقعا تابعا لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.
وفي بيان له، قال الجيش إن طائراته استهدفت مواقع لحماس في جنوب قطاع غزة، بينها "موقع لتصنيع الأسلحة".
ولم ترد معلومات فورية من قطاع غزة عن إصابات جراء القصف الذي ألحق أضرارا مادية بالموقع.
وقبل القصف، قال جيش الاحتلال إنه رصد 3 مقذوفات وبالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل المحاذي للقطاع، في وقت لم تعلن فيه أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن هذا العمل حتى الساعة 9:00 ت.غ.
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