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رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تُمزّق نسخة من خطاب ترامب حول حال الاتحاد

مزّقت رئيسة مجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي الثلاثاء ما بدا أنّها نسخة من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول حال الاتّحاد، وهو ما يُظهر إلى حدّ كبير غياب التوافق بينهما.

وبعدما أنهى ترامب خطابه، أخذت بيلوسي التي كانت تقف خلف الرئيس الأميركي نسخةً من الخطاب كانت موضوعة أمامها ومزّقتها.