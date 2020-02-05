انفجار يستهدف خيمة اعتصام جنوبي العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، بإصابة 3 أشخاص، إثر انفجار عبوة صوتية في ساحة للاعتصام بالناصرية جنوبي البلاد، حيث يحتشد متظاهرون للمطالبة بـ"إسقاط النظام".



ونقل موقع السومرية نيوز الإخباري العراقي عن المصدر الذي لم يسمه قوله إن "عبوة صوتية كانت موضوعة بالقرب من إحدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي انفجرت، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح بسيطة".

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وأضاف أن "قوة أمنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

وواجه ناشطون عراقيون في بغداد وأماكن أخرى تهديدات وعمليات قتل وخطف، يقولون إنها محاولات لمنعهم من المشاركة في المظاهرات التي انطلقت بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بداية الحراك الذي يطالب بـ"إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية ومحاربة الفساد، قتل أكثر من ٤٠٠ شخص وأصيب الآلاف.