"الفيروس يتوحش".. لأول مرة.. إعلان إصابة 10 على متن سفينة سياحية بفيروس كورونا

أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 490 شخصا بنهاية الرابع من فبراير، بعد تأكيد وفاة 65 مريضا في مقاطعة هوبيه مركز انتشار الوباء.

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني تأكيد 3,156 إصابة جديدة في مقاطعة هوبيه مما يرفع عدد المصابين في المقاطعة فقط إلى نحو 16,678 شخصا، كما بلغ عدد الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس داخل الأراضي الصينية 24,300 شخصا.

ذكر تلفزيون أساهي، الأربعاء، نقلا عن وزارة الصحة اليابانية أن الفحوص أظهرت إصابة حوالي 10 أشخاص على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما بفيروس كورونا. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وبدأت أمس الثلاثاء عملية الفحص الصحي لحوالي 3700 شخص من ركاب وطاقم السفينة "دايموند برنسيس" بعدما تبين إصابة راكب من هونغ كونغ أبحر على نفس السفينة الشهر الماضي بالفيروس، الذي انطلق من مدينة ووهان في الصين.

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والأربعاء، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 490 حالة حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن اليوم السابق.

وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس.

وفي مدينة ووهان عاصمة الإقليم بلغ عدد حالات الوفاة 49 حالة.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة، الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة لا يمثل بعد حالة "وباء عالمي".