النشرة: إخماد حريق داخل أحد المنازل في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان عناصر اطفاء ​بلدية صيدا​ اخمدوا حريق مطبخ داخل منزل احد المواطنين في بناية رامز قاسم بالقرب من ​ساحة النجمة​ في صيدا، والاضرار مادية.

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