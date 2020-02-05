نائبا بشري عرضا مع جمعية فرصة للحياة نشاطاتها وبرنامجها

عقد نائبا منطقة بشري ​ستريدا جعجع​ وجوزاف اسحق اجتماعا للهيئة الادارية لجمعية "فرصة للحياة"، في ​معراب​، وتم خلال الاجتماع عرض لأبرز نشاطات الجمعية التي نفذت خلال العام 2019، وهي: دورات تدريبية للاساتذة والتلاميذ في عدد من مدارس ​القضاء​، الانتهاء من ترميم مكتبة ​جبران خليل جبران​، بالتعاون مع فريق من المتطوعين، وبالتنسيق مع لجنة جبران الوطنية، واعادة فتحها للعامة. متابعة اجتماعات ونشاطات النادي الثقافي - ​سفينة​ اورفليس، ودعمهم معنويا وتدريبهم للانطلاق. ثلاث ورش عمل مع طلاب مدرسة بشري الفنية، خلال العام ( 2018 - 2019 ). تنظيم حفل توزيع شهادات على 150 معلمة واستاذ من ​قضاء بشري​، كانوا قد تابعوا دورات Education Life Skills، مع الجمعية منذ تأسيسها. تنظيم دورة تدريبية حول بناء القدرات الذاتية الى 30 شخصا، ولمدة 10 أيام، في مكتبة جبران خليل جبران خلال عطلة الصيف 2019. تنظيم سهرة Café Psy في الارز بتاريخ 20 أيلول 2019".

ثم عرضت رئيسة الجمعية الين طوق، البرنامج الذي سينفذ في سنة 2020، وطالبت نائبي القضاء بدعم الجمعية ماديا ومعنويا كما جرى في العام 2018، حيث أمنت النائبة جعجع دعما ماديا بلغت قيمته 17.000 ​دولار​ اميركي.

بدورها، أثنت النائبة جعجع على دور الجمعية ونشاطاتها التي تشمل مختلف بلدات قضاء بشري، والتي من صلب أهدافها الوقاية من ​المخدرات​ ومنع الانحرافات الاجتماعية، ونشر الوعي عبر التعليم الحديث، للوصول الى مجتمع خال من ​العنف​، وذلك من خلال اجراء دورات تدريبية، واقامة أنشطة اجتماعية باستمرار. وأكدت وقوفها والنائب اسحق الى جانب الجمعية، متمنية لاعضائها المزيد من التقدم والنجاح، لما فيه خير الصالح العام في منطقة بشري.