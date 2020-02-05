توقيف معقب معاملات ميكانيك في الشمال بجرم تلقي رشى

أصدر قاضي التحقيق في ​الشمال​ ​داني الزعني​ مذكرة توقيف وجاهية في حق ن.ج وهو أحد معقبي المعاملات بين دوائر ​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​ في الشمال و​جونية​ و​بيروت​، كما إستدعى سماسرة آخرين، إذ تبين وجود مجموعة تنشط في تعقب المعاملات ونقلها وتلقي الرشاوى وهم من غير الموظفين. إضغط للمزيد

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