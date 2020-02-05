أبو فاعور عرض مع نبيل الجسر خطوات تنظيف الليطاني

التقى عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​وائل ابو فاعور​ رئيس ​مجلس الإنماء والإعمار​ ​نبيل الجسر​ وجرى عرض تفصيلي للخطوات التي نفذت في موضوع تنظيف ​نهر الليطاني​ والأخرى قيد التنفيذ من المجلس بهدف علاج ​الصرف الصحي​ ورفع أضراره عن النهر والمواطنين.

كما تم استعراض سير عملية التمويل التي نجح المجلس في تأمين الاعتمادات لها من هبات وقروض .

وشدد النائب ابو فاعور بعد الاجتماع على دعوة ​الحكومة​ الى إيلاء هذا الامر الاهتمام اللازم وتكليف رئيس الحكومة للجنة متابعة من الوزارت المعنية أي ​الطاقة​ و​المياه​ والداخلية و​الصناعة​ و​الزراعة​ والأشغال العامة والنقل و​الصحة​ والشؤون الاجتماعية ومجلس الإنماء والإعمار ومصلحة مياه الليطاني لمتابعة مهام تنظيف النهر والتنسيق مع المجتمع المحلي وحماية حياة وصحة المواطنين .