أبو فاعور عرض مع نبيل الجسر خطوات تنظيف الليطاني

التقى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وجرى عرض تفصيلي للخطوات التي نفذت في موضوع تنظيف نهر الليطاني والأخرى قيد التنفيذ من المجلس بهدف علاج الصرف الصحي ورفع أضراره عن النهر والمواطنين.
كما تم استعراض سير عملية التمويل التي نجح المجلس في تأمين الاعتمادات لها من هبات وقروض .
وشدد النائب ابو فاعور بعد الاجتماع على دعوة الحكومة الى إيلاء هذا الامر الاهتمام اللازم وتكليف رئيس الحكومة للجنة متابعة من الوزارت المعنية أي الطاقة والمياه والداخلية والصناعة والزراعة والأشغال العامة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية ومجلس الإنماء والإعمار ومصلحة مياه الليطاني لمتابعة مهام تنظيف النهر والتنسيق مع المجتمع المحلي وحماية حياة وصحة المواطنين .
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