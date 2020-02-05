النشرة: مقتل شاب فلسطيني من مخيم عين الحلوة في السويد بحادثة إطلاق نار

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن مقتل الشاب الفلسطيني محمود حوراني (35 عاماً) من ​مخيم عين الحلوة​ في مدينة لاندسكرونا في ​السويد​.

وفي التفاصيل، أنّه تم إطلاق عدة أعيرة نارية على رأسه مباشرة امام منزله وهو عائد من عمله.

وأفادت المعلومات بأنّ التحقيق ما زال جارياً لمعرفة ملابسات الحادث.