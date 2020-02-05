النشرة: مقتل شاب فلسطيني من مخيم عين الحلوة في السويد بحادثة إطلاق نار

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، عن مقتل الشاب الفلسطيني محمود حوراني (35 عاماً) من مخيم عين الحلوة في مدينة لاندسكرونا في السويد.
وفي التفاصيل، أنّه تم إطلاق عدة أعيرة نارية على رأسه مباشرة امام منزله وهو عائد من عمله.
وأفادت المعلومات بأنّ التحقيق ما زال جارياً لمعرفة ملابسات الحادث.
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