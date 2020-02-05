النشرة: دورية إسرائيلية تفقدت الطريق العسكري ما بين العديسة والمطلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين تفقدت الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ و​مستعمرة المطلة​ مرورا ب​بوابة فاطمة​، وعمل عناصر الدورية على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على الابراج الحديدية على هذا الجدار قابله في الجانب اللبناني وفي نقاط قريبة من هذا الخط دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في نقاط قريبة وصولا حتى ​مرج الخيام​ بهدف مراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ".

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