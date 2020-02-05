وهاب: جزء كبير من البضائع تدخل على إسم طوائف وهذه نكبة الجمارك

اعتبر رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ أن "نكبة ​الجمارك​ في ​لبنان​ أن جزء كبير من البضائع تدخل على إسم طوائف معفاة من الجمارك والتجار تعلموا اللعبة مع سماسرة ​الطوائف​ ورأيي أن يتم إلغاء الإعفاء لأي كان لأن سماسرة الطوائف والتجار يساهمون في خسارة أكثر من مليار ونصف ​دولار​ سنوياً".

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