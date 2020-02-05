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وصول باخرة الى مرفأ بيروت تحضيراً للبدء بأعمال الحفر والتنقيب عن الغاز

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وصلت، اليوم الى الرصيف ٣ في ​مرفأ بيروت​، ​باخرة​ الدعم اللوجستي "lundstrom tide" والمستأجرة من شركة ​توتال​ تحت وكالة شركة "Brainmar sarl" ال​لبنان​ية للبدء بأعمال الحفر و​التنقيب​ عن ​الغاز​ في البلوك رقم ٤.

وأشارت المعلومات الى أن هذه الباخرة وصلت تحضيرا لوصول باخرة الحفر "tungsten explorer" والمتوقع وصولها الى لبنان في ١٥ شباط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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