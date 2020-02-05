وصول باخرة الى مرفأ بيروت تحضيراً للبدء بأعمال الحفر والتنقيب عن الغاز

وصلت، اليوم الى الرصيف ٣ في ​مرفأ بيروت​، ​باخرة​ الدعم اللوجستي "lundstrom tide" والمستأجرة من شركة ​توتال​ تحت وكالة شركة "Brainmar sarl" ال​لبنان​ية للبدء بأعمال الحفر و​التنقيب​ عن ​الغاز​ في البلوك رقم ٤.

وأشارت المعلومات الى أن هذه الباخرة وصلت تحضيرا لوصول باخرة الحفر "tungsten explorer" والمتوقع وصولها الى لبنان في ١٥ شباط.