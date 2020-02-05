الباخرة الصينية بدأت تفريغ حمولتها في مرفأ طرابلس

رست الباخرة الصينية CMA CGM URAL الآتية من ​الشرق الأقصى​ في ​مرفأ طرابلس​ صباحا من دون أي احتجاج على دخولها، وكان في استقبالها مديره المرفأ ​أحمد تامر​ وضباط وعناصر ​الجمارك​ و​الامن العام​، وتم كشف روتيني على متنها، وبدأ العمل على إفراغ حمولتها المتضمنة اكثر من الف حاوية ومن المتوقع ان تغادر ​المياه​ الاقليمية اللبنانية مساء.

وكان تامر قد تلقى كتبا من ​وزارة الاشغال​ تؤكد أن "الباخرة تعتمد معايير السلامة البيئية والصحية، وتم الكشف الدقيق على كامل الطاقم الموجود بداخلها مع اجراء الفحوص اللازمة، وأتت النتائج جيدة، وتم التأكد من أن جميع أفراد الطاقم يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من أي حال مرضية ولا تبدو عليهم مؤشرات الإصابة ب​فيروس كورونا​.