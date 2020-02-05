اخبار العالم

الباخرة الصينية بدأت تفريغ حمولتها في مرفأ طرابلس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رست الباخرة الصينية CMA CGM URAL الآتية من ​الشرق الأقصى​ في ​مرفأ طرابلس​ صباحا من دون أي احتجاج على دخولها، وكان في استقبالها مديره المرفأ ​أحمد تامر​ وضباط وعناصر ​الجمارك​ و​الامن العام​، وتم كشف روتيني على متنها، وبدأ العمل على إفراغ حمولتها المتضمنة اكثر من الف حاوية ومن المتوقع ان تغادر ​المياه​ الاقليمية اللبنانية مساء.

وكان تامر قد تلقى كتبا من ​وزارة الاشغال​ تؤكد أن "الباخرة تعتمد معايير السلامة البيئية والصحية، وتم الكشف الدقيق على كامل الطاقم الموجود بداخلها مع اجراء الفحوص اللازمة، وأتت النتائج جيدة، وتم التأكد من أن جميع أفراد الطاقم يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من أي حال مرضية ولا تبدو عليهم مؤشرات الإصابة ب​فيروس كورونا​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الباخرة الصينية بدأت تفريغ حمولتها في مرفأ طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا