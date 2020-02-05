النشرة: الطيران الاسرائيلي يحلق بأجواء الجنوب وصولا الى بيروت على علو متوسط

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو متوسط فوق ​مدينة صيدا​ وجوارها وفي اجواء ​الجنوب​ اللبناني. كما حلق ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ في اجواء العاصمة ​بيروت​ على علو متوسط. إضغط للمزيد

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