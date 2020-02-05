أردوغان:لن نسمح باستمرار الوضع كما هو عليه في المكان الذي سفكت فيه دماء جنودنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه "لن نسمح باستمرار الوضع كما هو عليه في المكان الذي سفكت فيه دماء جنودنا".
ورأى ان "الهجوم على جنودنا في سوريا بداية لمرحلة جديدة"، لافتا إلى ان " النظام السوري يعجز عن أي تقدم بدون الدعم الجوي الروسي والبري الإيراني".
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