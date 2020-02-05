أردوغان:لن نسمح باستمرار الوضع كما هو عليه في المكان الذي سفكت فيه دماء جنودنا

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ انه "لن نسمح باستمرار الوضع كما هو عليه في المكان الذي سفكت فيه دماء جنودنا".

ورأى ان "الهجوم على جنودنا في سوريا بداية لمرحلة جديدة"، لافتا إلى ان " النظام السوري يعجز عن أي تقدم بدون الدعم الجوي الروسي والبري الإيراني".