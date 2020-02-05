الدفاع الروسية: إجلاء 80 مواطنا روسيا من ووهان الصينية وهم بصحة جيدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية "طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية قامت بإجلاء 80 مواطنًا روسيًّا من مدينة ووهان في الصين، بسبب تفشّي "فيروس كورونا" في البلاد، وتوصيلهم إلى مقاطعة تيومين".
وأوضحت في بيان، أنّ "المواطنين بصحّة جيّدة ولا يوجد بينهم مصابون بالعدوى، وأنّه سيتوجّهون إلى أماكن الحجر الصحي".
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