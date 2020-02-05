الدفاع الروسية: إجلاء 80 مواطنا روسيا من ووهان الصينية وهم بصحة جيدة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ "طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية قامت بإجلاء 80 مواطنًا روسيًّا من مدينة ووهان في ​الصين​، بسبب تفشّي "​فيروس كورونا​" في البلاد، وتوصيلهم إلى مقاطعة تيومين".

وأوضحت في بيان، أنّ "المواطنين بصحّة جيّدة ولا يوجد بينهم مصابون بالعدوى، وأنّه سيتوجّهون إلى أماكن الحجر الصحي".