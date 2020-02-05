حمدوك رحّب ببيان البرهان بشأن اجتماعه مع نتانياهو: الطريق للتغيير الحقيقي بالسودان مليء بالتحديات

أكّد رئيس الوزراء ​السودان​ي ​عبدالله حمدوك​ أنّ "لا شكّ أنّ الطريق إلى التغيير الحقيقي في السودان مليء بالتحديات والعقبات، ومع ذلك يجب أن نعي بأنّ الإلتزام بالأدوار والمسؤوليّات المؤسسيّة أمر أساسي لبناء دولة ديمقراطيّة حقيقيّة، وانطلاقًا من هذا يجب على الهياكل الإنتقاليّة ككل ضمان المساءلة والمسؤوليّة والشفافيّة في جميع القرارات المتّخذة".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الوثيقة الدستوريّة تبقى هي الإطار القانوني في تحديد المسؤوليّات، ويجب علينا الإلتزام بما تحدّده من مهام وصلاحيّات. فالعلاقات الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء وفقًا لما تنصّ عليه الوثيقة الدستورية".ولفت إلى "أنّنا نرحّب بالتعميم الصحافي لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، ونظلّ ملتزمين بالمضي قدمًا من أجل إنجاز مستحقّات المرحلة الإنتقاليّة المهمّة وتجاوز التحديات الماثلة أمامنا".