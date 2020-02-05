الجيش السوري يطهر "تل طوقان" شرقي إدلب ويقترب من تطويق نقطة المراقبة التركية

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في ​سوريا​، أن وحدات من ​الجيش السوري​ سيطرت على بلدة تل طوقان الاستراتيجية ب​ريف إدلب​ الشرقي بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع مسلحي تنظيم "أجناد ​القوقاز​" وحلفائه، مقتربة بذلك من تطويق نقطة المراقبة التركية المتواجدة في المنطقة.

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