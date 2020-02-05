بالأرقام.. كيف يتمدد كورونا حول العالم؟

وفيما يلي، نظرة على الحالات المؤكدة حتى صباح الثلاثاء في الصين: 425 حالة وفاة و20438 حالة تم التأكد من إصابتها بالفيروس في بر الصين الرئيسي.
بالإضافة إلى ذلك، توجد 17 حالة في هونغ كونغ - بينهم حالة وفاة واحدة - و10 حالات في ماكاو.
كانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث تم اكتشاف كورونا في ديسمبر الماضي.
وهذه عدد الحالات المكتشفة حتى صباح اليوم في عدة دول:
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- تايلاند: 25.
- اليابان: 20.
- سنغافورة: 18، بينهم حالة وفاة.
- كوريا الجنوبية: 16
- ألمانيا: 12
- الولايات المتحدة: 11
- تايوان: 10
- ماليزيا: 10
- فيتنام: 10
- أستراليا: 7
- فرنسا: 6
- الإمارات العربية المتحدة: 5
- كندا: 4
- الهند: 3
- الفلبين: حالتان، بينهما حالة توفيت.
- روسيا: 2
- إيطاليا: 2
- بريطانيا: 2
- بلجيكا: 1
- نيبال: 1
- سريلانكا: 1
- السويد: 1
- إسبانيا: 1
-كمبوديا: 1
- فنلندا: 1
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.