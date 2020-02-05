بالأرقام.. كيف يتمدد كورونا حول العالم؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-. فيروس كورونا.. أحدث المعلومات

وفيما يلي، نظرة على الحالات المؤكدة حتى صباح الثلاثاء في الصين: 425 حالة وفاة و20438 حالة تم التأكد من إصابتها بالفيروس في بر الصين الرئيسي.

بالإضافة إلى ذلك، توجد 17 حالة في هونغ كونغ - بينهم حالة وفاة واحدة - و10 حالات في ماكاو.

كانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث تم اكتشاف كورونا في ديسمبر الماضي.

وهذه عدد الحالات المكتشفة حتى صباح اليوم في عدة دول:

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- تايلاند: 25.

- اليابان: 20.

- سنغافورة: 18، بينهم حالة وفاة.

- كوريا الجنوبية: 16

- ألمانيا: 12

- الولايات المتحدة: 11

- تايوان: 10

- ماليزيا: 10

- فيتنام: 10

- أستراليا: 7

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- فرنسا: 6

- الإمارات العربية المتحدة: 5

- كندا: 4

- الهند: 3

- الفلبين: حالتان، بينهما حالة توفيت.

- روسيا: 2

- إيطاليا: 2

- بريطانيا: 2

- بلجيكا: 1

- نيبال: 1

- سريلانكا: 1

- السويد: 1

- إسبانيا: 1

-كمبوديا: 1

- فنلندا: 1