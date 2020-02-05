دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية أول تعليق من البرهان بعد لقاء رئيس وزراء إسرائيل في أوغندا

علّق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، على تفاصيل اللقاء، الذي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، الاثنين.

وقال البرهان، في بيان «تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني».

وأضاف، «أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية».

كما أكد البرهان، في البيان ذاته، على أن موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل وما زال وسيستمر ثابتًا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية.

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ويأتي توضيح البرهان، في وقت عقد فيه مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، اجتماعا لبحث اللقاء الذي جمع البرهان مع نتنياهو.

وكانت الحكومة السودانية قالت في بيان سابق إنها علمت بلقاء البرهان ونتنياهو عبر وسائل الإعلام.

وأضافت أنها لم تستشر بشأنه، وتنتظر عودة البرهان إلى البلاد لاستيضاح الأمر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن عبر «تويتر»، أنه التقى في العاصمة الأوغندية كمبالا بالبرهان.

وقال، في تغريدة، إنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة السوداني على التعاون من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين.

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