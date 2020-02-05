شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة لندن سكول للتجارة تفتتح مقراً لها بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبدء الدراسات العليا خلال إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - إهداء درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لوفد جامعة لندن سكول .. وأعضاء الوفد يعبرون عن سعادتهم باافتتاح مقر جديد فى مصر- خالد الطوخى :هدفنا تأهيل الطلاب لسوق العمل عبر برامج تعليمية متميزة- الدكتور محمد العزازي :نعمل علي تحقيق أكبر استفادة من الخبرة الدولية لتحقيق رؤية الرئيس فى النهوض بالاقتصاد المصري عبر التعليم

افتتح خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول مقر لجامعة لندن سكول للتجارة فى مصر والشرق الأوسط بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك فى أطار التعاون المصري البريطاني فى المجالات العلمية المختلفة .

حضر الافتتاح وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى يضم اللورد توملينسون رئيس مجلس إدارة جامعة لندن سكول والرئيس التنفيذي للجامعة تيم أندرادي والبروفيسور محمد داستباز - نائب رئيس جامعة سوفولك البريطانية.

ومن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حضر الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة واسلام الطوخي نائب رئيس مجلس الأمناء وسميح زملط مدير تطوير الأعمال الدولي بجامعة لندن سكول والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء والأعلامى محمد فودة المستشار الإعلامى للجامعة.

وأعرب وفد جامعة لندن سكول عن سعادتهم وتقديرهم لجامعة مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا لافتتاح فرع جامعة «لندن سكول LSC»، داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهو تعاون مشترك بين الجامعة وكليات التجارة بجامعة «لندن سكول»، تحت رعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي، وإسلام الطوخي نائب رئيس جامعة مصر.

كما حرص وفد جامعة لندن سكول علي حضور اجتماع مجلس جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا الذى حضره رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد العزازي وأمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة الدكتورة ياسمين الكاشف وعمداء الكليات المختلفة و تم خلال الاجتماع عرض فيلم عن الجامعة ومدي تطور البحث العلمي فى الكليات المختلفة و استعرض الفيلم اهتمام الجامعة بالفنون والثقافة والرياضة لدي الطلاب والطالبات.

ومن جانبه قدم وفد جامعة لندن سكول شرحا عن الجامعة وأهدافها وفروعها حول العالم وكيف نجحت الجامعة في تحقيق إنجازات علمية في لندن وماليزيا وعدد آخر من الدول وبعد ذلك تفقد الوفد البريطاني منشآت جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا ومنها مكتبة متحف ومركز اختبارات الجامعة .

وخلال زيارة الوفد البريطاني لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،اهدى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا درع الجامعة لأعضاء الوفد ،معربا عن تقديره لافتتاح أول فرع لجامعة لندن سكول للتجارة فى مصر داخل جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا.

وأكد خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن زيارة وفد جامعة لندن سكول للجامعة يأتي ضمن خطة التعاون المصري البريطاني في مختلف المجالات وخاصة التعليم كما يأتي ضمن تنفيذ رؤية الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالتعليم لخدمة الاقتصاد المصرية ، موضحا أن التعاون بين الجامعة وجامعة لندن فى الادارة نتيجة جهود بذلت على مدار ٣ سنوات ماضية نتج على أثرها افتتاح أول فرع لجامعة لندن سكول في مصر والشرق الأوسط لمنح الدراسات العليا فى الادارة والاقتصاد والاستثمار.

وأشار الطوخي الى أن الدراسة فى فرع جامعة لندن سكول سيبدء فى شهر ابريل القادم ونأمل تحقيق الهدف منه سواء هنا او في لندن، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تخريج أجيال جديدة فى عالم الاقتصاد وقبل تخرجها تتعرض وتري لثقافة الغير سواء فى مصر أو فى الخارج في إطار ما ستوفره الجامعة للدارسين فى الفرع الجديد.

وأوضح خالد الطوخي أنه سيكون هناك عدد من الاتفاقيات المهمة خلال الفترة القادمة على غرار الفرع الجديد فى الاقتصاد ستكون هذة الاتفاقيات فى العلاج الطبيعي والتمريض، مشيدا بدور الجامعة في تأهيل وتخريج أجيال قادرة على تولي المسئولية والنجاح ومن بينهظ سميح زملط خريج الجامعة الذي تولي أحد مناصب جامعة لندن سكول مؤكدا انه فخور به جدا وده سر من اسرار اختيارهم لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لافتتاح فرع جامعة لندن سكول هنا.

وقال أن فرع جامعة لندن سكول سيكون به مجموعة من الأساتذة المصريين والبريطانيين وهناك زيارات متبادلة بين الجامعتين خاصة أن الجامعة لها ٦ او ٧ فروع فى العالم و لهم مصروفات محددة نأمل تكون متاحه للطلبة هنا لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط بعد افتتاح مقر لجامعة لندن سكول للتجارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مؤكدا هدفنا تأهيل الطلاب لسوق العمل عبر برامج تعليمية متميزة.

ولفت رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد العزازي، الى إن افتتاح فرع لجامعة «لندن سكول LSC»، يأتي بعد تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، على دعم وتأهيل الطلاب من خلال برامج تعليمية متميزة لسوق العمل.

وكشف العزازى عن دعم رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي، ونجله إسلام الطوخي، نائب رئيس الجامعة، لتحقيق أكبر استفادة من الخبرة الدولية التي تتمتع بها بريطانيا خاصة في ظل حرص المملكة المتحدة على نقل خدماتها التعليمية الى الجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور محمد عزازي نقدم للطلبة كلية الإدارة والاقتصاد فرصة الحصول على درجة الماجستير من جامعة سكول وهي جامعة متخصصة فى الادارة والاستثمار والعلوم الاقتصادية وإن الفرع الجديد ضمن خطة وزارة التعليم العالي والدولة لخدمة الاقتصاد المصري.

بدورها قالت أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر، الدكتورة ياسمين الكاشف، إن زيارة الوفد البريطاني يأتي في إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع بريطانيا وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات التعليمية والبحثية المصـرية والإنجليزية وأعلنت عن إمكانية استفادة الطالب الملتحق بالبرنامج من خلال فرع «LSC»، الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه كاملة من الجانب البريطاني وبذلك تصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا النواه الأولى لهذا البرنامج مما يعطي فرصة لجميع الطلاب من داخل الجامعة أو خارجها للالتحاق بهذا البرنامج الذي لن يقتصر على خريجي كلية الادارة والاقتصاد بل سيمتد ليشمل جميع خريجى الكليات الاخرى الذين يهتمون في حياتهم العملية بهذا التخصص.. وأوضحت أن الطالب يستطيع الالتحاق بالبرنامج سواء داخل الجامعة في مصر أو في إحدى فروع الجامعة البريطانية على مستوى العالم الى جانب أنه سيوفر أيضًا فرصة كبيرة لتأهيل طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لسوق العمل داخل بريطانيا فور الحصول على شهادة التخرج.



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