شكرا لقرائتكم خبر عن 14 طلب مناقشة أمام البرلمان الأحد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال موعد بحث 14 طلب مناقشة مقدم من النواب طالبوا خلالها بتوضيح سياسة الحكومة نحو عدد من القضايا التى تهم المواطنين، ومن المنتظر أن يفوض البرلمان مكتب المجلس فى تحديد موعد استعراض هذه الطلبات والتى تشمل الاتى:

1-طلب مناقشة من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل كافة المدارس الابتدائية والإعدادية المنفصلة الي مدارس تشمل الروضة والابتدائي والإعدادي لخدمة التلاميذ والعملية التعليمية.

2-طلب مناقشة من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تخصيص أراضي الأوقاف لمشروعات ذات النفع العام بدون مقابل.

3-طلب مناقشة من النائب غريب أحمد حسان وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار الكلاب الضالة وخاصة بمحافظة جنوب سيناء.

4-طلب مناقشة من النائب غريب أحمد حسان وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب لتخفيض معدلات البطالة وخاصة بمحافظة جنوب سيناء.

5-طلب من النائب عفيفي كامل وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأدوية والأجهزة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

6-طلب مناقشة من النائب عفيفي كامل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات للمرضى الحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة.

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7-طلب من النائب خالد العراقي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة الفساد الإداري والمالي.

8-طلب مناقشة من النائب خالد العراقي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من قدرات الشباب في جميع المجالات وتوفير فرص عمل لهم لزيادة الإنتاج.

9-طلب من النائب خالد العراقي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من أراضي هيئة الأوقاف ومنع التعدي عليها.

10-طلب مناقشة من النائب طارق متولي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا بمصر.

11-طلب مناقشة من النائبة غادة صقر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية المزارع السمكية وحل مشاكلها وخاصة بمنطقة المثلث بمحافظة دمياط.

12-طلب مناقشة من النائبة غادة صقر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مبادرة الكشف المبكر عن مرض فيروس سي وعلاج المرضى.

13-طلب مناقشة من النائبة غادة صقر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة تفعيل منصب أساتذة كليات الطب والاهتمام بتدريب الكوادر الطبية والرسائل العلمية لعودة قيام المستشفيات الجامعية بدورها في خدمة المرضى.

14-طلب مناقشة من النائب سعيد حساسين وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تجديد الخطاب الديني