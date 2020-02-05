شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تناقش 10 طلبات إحاطة بحضور محافظ الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأربعاء، اجتماعين، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمناقشة عدد 10 طلبات إحاطة مقدمة من النواب، تتعلق بمشكلات خاصة بالطرق والكباري والمواصلات والصرف الصحي والعشوائيات، ومخالفات البناء، وحوادث الطرق، والنظافة والقمامة.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عفيفي كامل عفيفي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الشركة القابضة للأغذية المحفوظة للحفاظ على البيئة وممتلكات الدولة المتمثلة في قطعة الأرض المملوكة لها الواقعة خلف مسجد السماحة بنهاية شارع العشرين بالقرب من ترعة المحمودية بحي رمل ثان – محافظة الإسكندرية، وبشأن عدم البدء في تنفيذ توصية لجنة النقل بإنشاء نفق أو كوبري أعلى السكة الحديد بين عزبتي سكينة والموظفين – محافظة الإسكندرية، وبشأن عدم اتخاذ أى إجراءات تنفيذية جادة بإنشاء نفق بمنطقة حجر النواتية – محافظة الإسكندرية، رغم توافر التمويل اللازم منذ أكثر من عام، واستخدام الأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وهيئة التنمية والتعمير، وغير المستغلة منذ فترات طويلة لإنشاء مشروعات ذات نفع عام ( مدارس – وحدات صحية – مكتب بريد – مركز ثقافي – مراكز شباب)، وكيفية ترميم أو تعديل المباني التى تم بناؤها فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر بقرى أبيس – محافظة الإسكندرية كمساكن للمنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إنجى مراد فهيم، بشأن نقص الخدمات والمرافق العامة في قرية أبيس 3 / 4 – محافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن تأخر تنفيذ المناقصات الخاصة بالموازنة العامة للدولة بمحافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حسن خير الله، بشأن تنفيذ كورنيش بشاطئ البحر بمنطقة العجمي في المسافة من الحد الغربي لميناء الدخيلة البحري حتى منطقة سيدي كرير – محافظة الإسكندرية).

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ويشهد الاجتماع، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبو العباس فرحات، الأول: بشأن عدم قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بدفع مقابل رد الشيء لأصله بعد قيامها بتكسير شوارع (مربع السيوف – مربع عبدالله عزت – مربع الشهر العقاري) وكذلك شوارع (محمد فريد – 62، 64، 66) بمنطقة سيدي بشر، والثاني: بشأن إغلاق وعدم تشغيل سوق الـ 30 الذي تم إنشاؤه ليكون بديلاً للأسواق العشوائية بشارعي القاهرة والمعهد الديني بمحافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حسين خاطر، بشأن استغلال الباعة المتجولين لشارع المعهد الديني بالعصافرة – محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى إقامة محلات في عرض الشارع، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حسن خير الله، بشأن ترميم وصيانة وتطوير مبنى المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية.