محافظ كفرالشيخ يطمئن على الصيادين العائدين من اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عودة اثنين من الصيادين، واللذين جرى احتجازهما في وقت سابق باليمن ضمن 32 صيادًا مصريًا.
وقال المحافظ إن الصيادين، فهمي محمد فهمي زهران، ويقيم بقرية العنابرة، التابعة لمركز بلطيم، وسعيد سيد محمد البدوي، بمدينة ببرج البرلس، و30 صيادًا من محافظة دمياط، احتجزتهم مليشيات الحوثي الإرهابية، داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدًا لمحاكمتهم لتجاوزهم الحدود ودخول المياه اليمنية بدون تراخيص.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه جرى التواصل معهما ليلًا عقب عودتهما من اليمن والاطمئنان عليهما، وجرى التنسيق مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لترتيبات مبيتهما نظرا لتوجه الأوتوبيس الذي نقلهم من مطار القاهرة الدولي، إلى محافظة دمياط، وجرى إرسال سيارة لاصطحابهما لذويهما.
ومن المنتظر أن يستقبل المحافظ الصيادين الاثنين فور وصولهما.
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