محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76%

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبد الواحد:
اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019- 2020، بنسبة نجاح بلغت 76%، مقدما التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.
من جانبه قال الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن قطاع جنوب حصل على المركز الأول بنسبة 81% بينما حصل قطاع وسط على المركز الثاني بنسبة نجاح 76% وحصل قطاع شمال على المركز الأخير بنسبة نجاح 69%.
وأضاف "شلتوت" أن أعداد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى المحافظة، بلغت 72 ألف و127 طالب وطالبة، وذلك أمام 425 لجنة.
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