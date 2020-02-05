محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76%

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبد الواحد:

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019- 2020، بنسبة نجاح بلغت 76%، مقدما التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.

من جانبه قال الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن قطاع جنوب حصل على المركز الأول بنسبة 81% بينما حصل قطاع وسط على المركز الثاني بنسبة نجاح 76% وحصل قطاع شمال على المركز الأخير بنسبة نجاح 69%.

وأضاف "شلتوت" أن أعداد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى المحافظة، بلغت 72 ألف و127 طالب وطالبة، وذلك أمام 425 لجنة.